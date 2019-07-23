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Ирина Головлева возглавила управделами администрации Липецкой области

Врио главы региона Игорь Артамонов назначил и. о. начальника управления делами администрации Липецкой области Ирину Головлеву, ранее занимавшую пост замначальника управления — начальника отдела опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. На этом посту госпожа Головлева сменила 63-летнего Виктора Колобаева, работавшего в управделами с 2012 года.

Ирина Головлева родилась в 1971 году в Тамбовской области. Трудовую деятельность начала в 1988 году вожатой в оздоровительном лагере, затем работала учителем истории, в областном комитете Российского союза молодежи, региональном комитете по делам молодежи. В управлении образования и науки Липецкой области работала с 2005 года на разных должностях.

Мария Старикова


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