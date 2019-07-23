Приговор Павлу Грыбу вступил в силу

Верховный суд РФ подтвердил законность приговора гражданину Украины Павлу Грыбу, который в марте текущего года был признан виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и приговорен к шести годам колонии, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Следователями УФСБ России по Краснодарскому краю было установлено, что в период с марта по май 2017 года Павел Грыб, будучи сторонником запрещенной в РФ праворадикальной организации «УНА-УНСО» и приверженцем идеи национального превосходства украинцев над русскими, находясь на территории Украины и используя программу «Skype», склонял старшеклассницу одной из школ города Сочи к совершению террористического акта. Молодой человек предлагал своей знакомой изготовить взрывное устройство, заложить его в помещении школы и произвести его подрыв на выпускной линейке. После этого Грыб предлагал девушке выехать на территорию Украины и вступить в одну из праворадикальных националистических организаций.

Павел Грыб был задержан российскими спецслужбами в августе 2017 года в Смоленской области, где он находился после поездки в Республику Беларусь. Уголовное дело Павла Грыба рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд. В ходе следствия и суда обвиняемый не признал свою вину и обжаловал приговор в Верховном суде, который оставил его без изменений.

Анна Перова, Краснодар