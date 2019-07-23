В Нижегородской области аграрии приступили к уборке зерновых культур

В Воротынском и Шатковском районах Нижегородской области аграрии приступили к уборке зерновых, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего планируется собрать 570,1 тыс. га зерновых культур (+1,2% по сравнению с прогнозом на 2018 год). Уборку картофеля начали сельхозпроизводители в Богородском, Шатковском и Городецком районах области. Собрать планируется 14,7 тыс. га урожая.

Всего, по прогнозу регионального минсельхоза, в 2019 году планируется произвести более 1,1 млн т зерна (в 2018 году – 1,2 млн т), более 350 тыс. т картофеля, около 50 тыс. т овощей, 220 тыс. т сахарной свеклы и 2,5 тыс. т льноволокна и пеньковолокна.

Напомним, в Нижегородской области в конце мая ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов. На тот момент было посеяно более 515,5 тыс. га яровых культур (86% от плана).

Анастасия Еремина