Благоустройство под контролем

В рамках федеральной программы во дворах по улице Тропинина появились парковочные карманы, тротуары и новая система освещения. Каждый пункт обсуждали вместе с жителями еще до старта большой строительной кампании. Подрядчик установил 60 новых световых опор, на которых использованы светодиодные лампы. Потребление электроэнергии сократилось в четыре раза, отметил глава города Владимир Панов:

Кроме этого, благоустройством занимается и ДУК: меняет козырьки на подъездах, а также ремонтирует входные группы. Жители сразу указали на проблему — отсутствие системы слива из водостока.

На месте принято решение замуровать отводную трубу в асфальте, чтобы около палисадника не копились лужи. В остальном жители остались довольны. Такого масштабного благоустройства их дом не видел с 1982 года, сообщил глава Прикокского района Михаил Шатилов:

Напомним, в этом году работы идут на 15 общественных пространствах. Помимо этого, в программу благоустройства вошли 138 городских дворов.