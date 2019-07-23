В Ростове подписано постановление об открытии нового кладбища

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Логвиненко подписал постановление о создании нового места погребения - муниципального кладбища города. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Ростова.

«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете „Ростов официальный“. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству», - сказано в документе.

В мае этого года администрация Ростова направила в Арбитражный суд иск о взыскании неустойки с ООО «ДРСУ Юга», организации, занимающейся строительством и благоустройством нового городского кладбища. У властей был ряд претензий по срокам и качеству выполненных на объекте работ.

Новое кладбище в Мясниковском районе Ростовской области рассчитано на почти 30 тыс. захоронений. Его строительство завершилось в декабре 2018 года, однако объект до сих пор не запущен в эксплуатацию, поскольку чиновники и депутаты при посещении кладбища нашли много нарушений. Подрядчику приказали их устранить в ближайшее время. Ранее за выполнение работ он уже получил почти 261 млн руб.

Дарья Голякова