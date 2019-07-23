Предприятие нефтяной отрасли из Удмуртии задолжало сотрудникам более 4,5 млн рублей

Предприятие нефтяной отрасли ООО «ТОТ» из Удмуртии задолжало сотрудникам зарплату в размере более 4,5 млн руб. за июнь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Задолженность по зарплате полностью погашена после вмешательства прокурора. Кроме того, работникам организации выплатили компенсацию за несвоевременную оплату труда.

Прокуратура внесла в отношении руководителя предприятия представление об устранении нарушений. В суд направлены заявления о выдаче судебных приказов в интересах работников. Бухгалтера организации привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5. 27 КоАп РФ (нарушение трудового законодательства) и оштрафовали.