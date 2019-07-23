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«Яндекс.Такси» выплатит компенсации пострадавшим в ДТП на Обводном канале

Сервис «Яндекс.Такси» выплатит компенсации пострадавшим и родственникам погибших в ДТП на Обводном канале. Выплаты предусмотрены страховой программой компании. Каждому пострадавшему предусматривается компенсация в размере до 2 млн рублей, сообщает АБН.

Напомним, смертельная авария произошла около 04:00 вторника, 23 июля, на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта в Адмиралтейском районе Петербурга. Автомобиль «Яндес.Такси» под управлением 23-летнего водителя на большой скорости врезался в тягач Peterbilt. В результате ДТП двое пассажиров такси погибли. Еще один человек попал в больницу в тяжелом состоянии.

Позже в СМИ появилась информация, что у водителя «Яндекс.Такси» не было водительских прав.

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