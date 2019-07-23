Профсоюз АПК держит на контроле ситуацию с сокращениями на Пермском мясокомбинате

Ситуация с будущим сокращением сотрудников Пермского мясокомбината находится на контроле в Центральном комитете профсоюза АПК. Вопрос о сокращениях на Пермском мясокомбинате должен быть рассмотрен на заседании РТК (Российской трехсторонней комиссии) в Москве. Об этом сообщается на сайте краевого совета профсоюзов.

«В отраслевом профсоюзе сильно обеспокоены фактом сокращения 170 рабочих мест (а всего на предприятии работает более 400 человек). Однако руководство „Продо“ уже встречалось с работниками, были даже внесены изменения в коллективный договор. В регионе необходимо сформировать рынок вакансий, чтобы в результате высвобождения сокращенные специалисты не остались без работы и эта ситуация не вызвала социального напряжения»,— заявил председатель краевой организации профсоюза АПК Владимир Шалаев, слова которого приводит пресс-служба крайсовпрофа.

АО «Пермский мясокомбинат» не будет прекращать работу с 1 августа, однако площадка комбината будет постепенно законсервирована, а производство переведут на новые места, в частности на входящую в группу «Продо» птицефабрику «Пермская». Такое заявление сегодня распространила пресс-служба минпрома края со ссылкой на информацию группы «Продо».

Как сообщила пресс-служба группы «Продо», изменения в работе АО «Пермский мясокомбинат» повлекут изменения штатного расписания предприятия. Сотрудники, попадающие под сокращение, получат предусмотренные для таких случаев выплаты и компенсации. Им будут предложены варианты трудоустройства на птицефабрику «Пермская», а также на другие пищевые производства региона. С этой целью в конце июля будет проведена ярмарка вакансий, которая будет способствовать трудоустройству людей в рамках домашнего региона.