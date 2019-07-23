В Адыгее открылся завод по производству сухих строительных смесей

В Майкопском районе Адыгеи открылось предприятие полного цикла по производству сухих строительных смесей ООО «Планета ГИПС». Вложения в инвестиционный проект составили 150 млн руб. Было создано 27 рабочих мест. Всего же на предприятии работает 65 человек. Их среднемесячная зарплата - более 28 тыс. руб., сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Отмечается, что завод с 2008 года занимается переработкой гипсового камня в строительный гипс. Сырье добывает ООО «Нерудстройком» в 30 км от предприятия. Растущий спрос на продукцию стимулировали руководство ООО «Планета ГИПС» к расширению и созданию производства полного цикла. В результате к лету этого года завершилась реализация инвестпроекта по строительству завода.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Планета ГИПС» зарегистрировано в поселке Тульский Майкопского района в 2008 году. Уставный капитал общества 2,99 млн руб. Выручка компании за 2017 год составила 120,6 млн руб., чистая прибыль – 7,5 млн руб. Кредиторская задолженность на тот же период составляла 27,5 млн руб.

Дмитрий Михеенко