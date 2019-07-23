Олег Королев попросил государственные СМИ рассказать о «битве за урожай»

Сенатор от Липецкой области, экс-глава региона Олег Королев в завершении заседания Совета Федерации 23 июля обратился с просьбой к председателю СФ Валентине Матвиенко — обратиться к государственным СМИ, чтобы они «осветили битву за урожай, которая сегодня проходит по всей стране». «Попрошу оперативнейшим образом, чтобы завтра от нас ушла молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители телеканалов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай,— пообещала госпожа Матвиенко.— Олег Петрович, молодец. Хорошее предложение»! По словам спикера, госканалы сегодня «мало показывают людей труда», обращение к ним она пообещала «дополнить личными звонками».

О том, как бывший губернатор Липецкой области стал сенатором, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Олега Королева отрывают от отдыха».

Андрей Цветков