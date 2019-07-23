Администрация Перми попросила у перевозчиков данные об их затратах

Как стало известно "Ъ-Прикамье", сегодня пермских перевозчиков пригласили в администрацию города. Чиновники предложили представить данные о затратах на пассажирские перевозки, а также попросили прокомментировать представленную на прошлой неделе информацию. Однако бизнесмены прокомментировать эту ситуацию оказались не готовы, так как видели данные впервые. «Мы представим информацию. Сегодня вряд ли можно назвать нас заинтересованной стороной, скорее экспертами. Ведь по новой схеме величина тарифа не имеет для нас принципиального значения. Нас больше волнуют условия работы с администрацией»,— отметил собеседник "Ъ-Прикамье".

Напомним, на прошлой неделе городские власти представили депутатам гордумы проект тарифного меню, в котором предельный размер платы за проезд составлял 28 руб. (сегодня — 20 руб.). Депутаты отклонили проект, предложив представить им расчеты.

В мэрии подтвердили, что провели сегодня встречу с перевозчиками. Согласно сообщению мэрии, информация о затратах необходима администрации для расчета автокилометра.

Как напомнили в администрации, с 2020 года муниципалитет перейдет на новую систему работы с перевозчиками. Так, выручка от работы будет направляться в бюджет города, а администрация будет платить перевозчикам за фактический пробег. В настоящее время с перевозчиками обсуждается стоимость автокилометра, по которой им предстоит работать в рамках новых контрактов, отметили в мэрии.

«В предварительный расчет стоимости закладывается себестоимость 1 км пробега транспортных средств, расходы на оплату труда водителей, отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей, расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, расходы на износ и ремонт шин, расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, рентабельность, амортизацию, расходы на приобретение оборудования для организации безналичной оплаты проезда»,— говорится в сообщении.

Обсудить данный вопрос планируется также с экспертами и перевозчиками на площадке Пермской торгово-промышленной палаты.