Суд прекратил уголовное дело экс-мэра Арзамаса Мухина

Арзамасский городской суд прекратил уголовное дело в отношении экс-мэра города Михаила Мухина, обвиненного в служебном подлоге по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Отметим, что с ходатайством о прекращении уголовного преследования господина Мухина и заменой ему наказания на судебный штраф вышла сторона обвинения.

Напомним, бывшего чиновника обвиняли в том, что в сентябре 2018 года он фиктивно заключил с доверенным лицом договор аренды на принадлежащий ему земельный участок для строительства на нем многоквартирного жилого дома. По версии следствия, не желая нести расходы на проведение экспертизы проекта дома и инженерных изысканий, Михаил Мухин «дал указания внести в разрешение на строительство заведомо ложные сведения о дате его регистрации». Это разрешение было оформлено задним числом, до внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, требующих проведения соответствующих экспертиз, сообщила прокуратура.

Изначальное подозрение в превышении экс-мэром Арзамаса своих должностных полномочий, о котором ранее сообщала пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области, не подтвердилось еще на стадии следствия. С учетом позиции следователя и прокурора дело в отношении Михаила Мухина прекратили на первом судебном заседании, в качестве меры уголовно-правового характера ему назначили судебный штраф в размере 30 тыс. руб.

Роман Кряжев, Нижний Новгород