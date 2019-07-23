«Лукойл» претендует на весь пакет активов завода «Аммоний»

«Лукойл» сохраняет интерес к покупке завода «Аммоний» в Менделеевске и подал «неагрессивную заявку» на покупку полного пакета активов предприятия. Об этом заявил глава компании Вагит Алекперов, пишет «Интерфакс».

«Пусть сегодняшние владельцы определятся [с продажей] и правительство Татарии»,— пояснил глава компании.

Нефтяная компания в случае покупки завода планирует отработать технологии по производству карбамида и аммиака, чтобы в будущем запустить аналогичный проект на заводе «Ставролен» в Буденновске.

Ранее сообщалось, что продажа завода «Аммоний» может состояться осенью, хотя весной планировалось завершить сделку в июле-августе этого года. Причиной этого стало то, что акционеры не могут договориться об условиях продажи, заявляли источники.

В финальном этапе торгов участвуют «Лукойл», «Еврохим», «СДС-азот» и «Акрон». Вероятнее всего «Аммоний» с долгом ВЭБу 100 млрд руб. могут продать через банкротство или оздоровление предприятия. При этом представитель Казанского кремля Лилия Галимова заявляла, что Власти Татарстана (республике принадлежит 24% акций) «заинтересованы в сохранении» завода от банкротства. По данным “Ъ”, власти Татарстана искали местного инвестора, чтобы не выводить управление заводом за пределы республики.

«Аммоний» был создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются ООО «Татаммоний» (52,9%), который, в свою очередь, принадлежит инвестиционного фонду (ЗПИФ «Регионгазфинанс», ВЭБ (22,8%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%). Стоимость проекта в 2015 году составляла около $2 млрд, большую часть которых ВЭБ привлек у японских банков. Но из-за резкого роста курса доллара завод не смог обслуживать кредиты.

“Ъ-Казань”