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И. о. главы администрации губернатора назначен бывший глава минзакупок

Исполняющим обязанности администрации губернатора Пермского края стал заместитель главы администрации Лев Гершанок, сообщает Prime. Как пояснили в администрации губернатора, господин Гершанок возглавил ведомство на период отпуска Леонида Политова. Господин Политов выходит на работу в понедельник, 29 июля.

Лев Гершанок до июня 2017 года возглавлял министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Однако руководство края неожиданно сменило министра и трудоустроило его на посту замглавы администрации. Он стал курировать кадры и правовой сектор. Собеседники в администрации его уход объясняли тем, что господин Гершанок выполнил свою работу и переброшен на новый фронт работ. При этом, по данным "Ъ-Прикамье", прежний куратор кадров в администрации — замглавы Яна Дорофеева сейчас фактически остается без своего блока и может покинуть ведомство.

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