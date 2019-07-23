Выручка сахарного сегмента «Русагро» в Черноземье выросла вдвое на фоне сокращения производства

Один из крупнейших российских агрохолдингов, группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича во втором квартале 2019 года нарастил выручку в сахарном сегменте (все сахарные заводы группы находятся в регионах Черноземья) по сравнению с вторым кварталом 2018-го почти в два раза — с 5,5 до 11,1 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании по итогам первых трех месяцев 2019 года. Показала рост и полугодовая выручка —15,7 млрд руб. в 2019 году против 10,7 млрд руб. за шесть месяцев 2018-го. В компании рост финпоказателя объясняют увеличением объема продаж сахара во втором квартале на 117% — до 348 тыс. т со 161 тыс. т годом ранее.

Цена реализации сахара увеличилась на 8% за полгода по сравнению с тем же периодом 2018 года: с 29,4 до 31,8 руб. за кг без НДС. При этом несколько сократился объем производства: с 26 до 24 тыс. т за полгода и с 17 до 7 тыс. т за второй квартал.

За полгода нарастили показатели и другие производственные сегменты бизнеса «Русагро» — масложировой (с 10 до 36,3 млрд руб.), сельскохозяйственный (с 3,2 до 9,3 млрд руб.) и мясной (с 9,4 до 11,2 млрд руб.).

О наращивании группой мощностей по хранению в трех регионах Черноземья — в публикации “Ъ-Черноземье” «“Русагро” не отдаст зерно».

Мария Старикова