Присяжные заседатели впервые вынесли вердикт в райсуде Удмуртии

Первый вердикт присяжными заседателями вынесли в Сарапульском районном суде в Удмуртии. Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт в отношении 30-летнего подсудимого, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного судейского сообщества республики.

Обсуждение вердикта состоится уже без участия присяжных заседателей, а председательствующий судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора запланировано на 16:00 29 июля 2019 года.