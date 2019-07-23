23 июля, вторник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

События

Присяжные заседатели впервые вынесли вердикт в райсуде Удмуртии

Первый вердикт присяжными заседателями вынесли в Сарапульском районном суде в Удмуртии. Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт в отношении 30-летнего подсудимого, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного судейского сообщества республики.

Обсуждение вердикта состоится уже без участия присяжных заседателей, а председательствующий судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора запланировано на 16:00 29 июля 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Интервью

Первые лица

мы в социальных сетях

Профиль пользователя