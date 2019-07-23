Дворец спорта «Черноморский» в Новороссийске достроят на спонсорские средства

Пять объектов будут достроены и реконструированы на средства компании «Черномортранснефть» в рамках партнерской помощи, сообщает пресс-служба города-героя. Деньги направят на реконструкцию памятника «Морякам революции», строительство на территории первой городской больницы отделения магнитно-резонансной томографии, благоустройство военкомата, строительство канализационно-насосной станции в селе Гайдук и завершение строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский». Общая сумма средств, которая выделит компания, составит 265 млн руб.

К соответствующему соглашению пришли мэр Новороссийска Игорь Дяченко и генеральный директор АО «Чернмортранснефть» Александр Зленко. «Черномортраснефть - наши партнеры, компания, которая участвует в социально-экономическом развитии города, инфраструктуры, вкладывает серьезные средства», - рассказал господин Дяченко.

Андрей Ульченко