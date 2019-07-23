Росстандарт подкорректирует парковки

Парковочные места станут уже и короче — изменение предложил внести Росстандарт. Об этом пишет газета «Известия». Площадь парковки уменьшится на 50 см в ширину и на 30 см в длину. Сейчас размер машино-места — 5,3х2,5 м. Если же парковка будет размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то минимальная длина составит 5 м, а ширина останется прежней.

Благодаря новому ГОСТу количество парковочных мест немного увеличится, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Проблема национального стандарта по ширине парковочного места встала после того, как начали создаваться так называемые комплексные схемы организации дорожного движения, и на многих улицах, где люди всю жизнь оставляли машину, вдруг появились знаки запрета стоянки и остановки. Это было связано с тем, что формально ширины проезжей части не хватает для организации парковочного пространства.

Соответственно, приведение ГОСТа к адекватному состоянию, а не к каким-то абстрактным представлениям, вернет парковки на многих улицах, так как она будет соответствовать новому стандарту.

Это должно улучшить ситуацию с парковочными местами, их число немного увеличится, и на тех улицах, до которых еще не дошла комплексная схема организации движения (КСОД), скорее всего, стоянка останется, так как ширина места начнет соответствовать нормам. Я могу это только поддержать. Крупногабаритные автомобили и сейчас сложно припарковать. И здесь нужно понимать, что использование длинных машин в городе — это всегда проблема, вне зависимости от ширины официально разрешенного места. Так, три из четырех автомобилей останавливаются вне парковочного пространства. Таким образом, увеличение или уменьшение габаритов никак не улучшит или не ухудшит положение владельцев крупных автомобилей».

Возможно, с помощью изменений ГОСТа просто хотят увеличить число платных парковочных мест, полагает эксперт московского отделения «Опоры России» по транспорту Вячеслав Белобжецкий: «Я не думаю, что на длинных автомобилях будут меньше ездить. Предположительно, это изменит конфигурацию разметки в дорожной сети. Возможно, движение станет чуть свободнее, если за счет того, что полоса, которая выделена под парковочные места, будет размечена. Мне кажется, с точки зрения и безопасности, и трафика это незначительное изменение. Инициатива, несомненно, направлена на оптимизацию пространства. Если мы сейчас говорим о стандартах платной городской парковки, то бенефициаром здесь выступает город. Если отрезать по 50 см от десяти парковочных мест, то появятся дополнительные 5 м, то есть еще одно место. С него можно взимать деньги или штрафовать за неправильную парковку».

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Новый стандарт размера парковочных мест планируют утвердить в ноябре. Нехватка машино-мест обсуждается не первый год. В 2019-м несколько общественных организаций, включая движение «Синие ведерки» и Общество защиты пациентов, обратились к вице-мэру Москвы Анастасии Раковой из-за проблемы дефицита парковок у больниц. В конце 2018 года парковка расширилась только у Морозовской больницы, но у других учреждений проблемы остаются.

Глеб Силко