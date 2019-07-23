Возбуждено уголовное дело по факту необеспечения жителей Саратовской области жизненно важными лекарствами

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту необеспечения нуждающихся жителей региона жизненно важными лекарствами. Дело по ст. «халатность» возбудили после проверки, проведенной по информации, озвученной в рамках прямой линии президента Владимира Путина, уточнили в СУ СК.

По версии следствия, должностные лица учреждений здравоохранения Саратова и Саратовской области, регионального министерства здравоохранения не обеспечили выдачу гражданам жизненно необходимых препаратов, право на получение которых закреплено законом. Граждане были вынуждены покупать их за счет собственных средств.

Марина Ковалева