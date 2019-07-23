«Борис Джонсон считается политиком непредсказуемым»

Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании после того, как его своим лидером выбрала Консервативная партия — он обошел в голосовании своего соперника Джереми Ханта. Политик набрал больше 90 тыс. голосов, его оппонент — 46 тыс. Необходимость в новом премьере возникла после того, как экс-глава правительства Тереза Мэй решила подать в отставку — она не смогла договориться с парламентом об условиях выхода страны из Евросоюза. Собственный корреспондент «Коммерсантъ FM» в Лондоне Андрей Остальский прокомментировал ситуацию в беседе с ведущим Маратом Кашиным.

— Борис Джонсон уже объявил своими приоритетами борьбу с оппозицией и проведение «Брексита» до 31 октября. Как он собирается побеждать лейбористов? И почему так важна для него эта дата — 31 октября?

— 31 октября — это официальная дата, когда заканчивается срок достигнутого временного соглашения между Великобританией и Европейским союзом. Есть, правда, закон, принятый в свое время парламентом и принятый к сведению ЕС о том, что страна должна была покинуть объединение в конце марта, но дело кончилось тем, что этот срок продлили. Теперь вроде бы окончательная дата — 31 октября. Конечно, теоретически можно было бы ее откладывать и дальше, хотя это не так просто.

Но Борис Джонсон как раз и победил с тем лозунгом, что нужно уйти любой ценой 31 октября: если с жестким вариантом «Брексита», без всяких договоренностей с Европейским союзом, значит, пусть будет так.

При этом Джонсон говорит: «Я буду пытаться переговорить все это с Евросоюзом и изменить условия соглашения». Лидеры ЕС, как известно, категорически, по крайней мере, до последнего момента настаивали, что это невозможно, и так Великобритании сильно пошли навстречу и это максимальный компромисс, на который континентальная Европа была готова пойти, если Лондон что-то не устраивает, то, значит, все, до свидания.

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— Если оценить вероятность двух вариантов развития событий, сможет ли Борис Джонсон договориться с оппозицией хоть о каком-то сценарии выхода? Или Великобритания покинет ЕС без соглашения и с непредсказуемыми последствиями?

— Я по-прежнему считаю более вероятным сценарием именно такой «прыжок со скалы». Я бы сказал, что вероятность такого варианта для Великобритании процентов 60. Но я хочу процитировать баронессу Анджелу Смит, лидера Лейбористской оппозиции в Палате лордов. Она в интервью Би-би-си предложила довольно точную формулировку, сказав, что избрание Бориса Джонсона не вызывало никаких сомнений, это абсолютно предсказуемое развитие событий, но вот дальше, ровно с этого момента начинается абсолютно непонятная и непредсказуемая новая территория — Великобритания плывет в водах, для которых нет карт, и непонятно, что будет происходить.

Это действительно так, потому что Борис Джонсон считается политиком непредсказуемым. Неясно, как на него будет реагировать его собственная партия, по крайней мере, парламентская фракция, где многие его, я точно знаю, очень не любят. С другой стороны, не любили же Дональда Трампа в Республиканской партии, а вот теперь он хвастается, что 94% республиканцев его поддерживают. Партия постепенно перестроилась под своего лидера, вполне может быть, что так произойдет и с Консервативной партией в Великобритании. Между тем, стоит отметить, что рядовые члены партии обожают Бориса Джонсона.

Кстати, он сам сегодня такую очень короткую, оптимистическую речь, остроумную речь произнес. Борис Джонсон же острослов невероятный, так что и в этот раз он заставил зал смеяться, когда сказал: «Многие, наверное, из вас думают — что же мы наделали, выбрав этого человека?». Это было очень изящно, элегантно.

При этом, на самом деле, как будут реагировать все политические силы на эту абсолютно противоречивую фигуру, пока неясно. Кстати, интересно отметить, что во время выступления политика видеокамеры показали его семью — отца Стэнли, сестру Рэйчел, брата Джо. Они все известнейшие в стране люди, политики. И Рэйчел, и Джо — ярые ремейнеры, то есть сторонники того, чтобы Великобритания в Евросоюзе оставалась. Отец Бориса Джонсона тоже до последнего времени был таковым, но в последний момент решил изменить свою точку зрения, наверное, ему стало приятно гордиться сыном премьер-министром.

Так вот, во время речи нового главы Консервативной партии было такое довольно кислое выражение у брата и сестры, которые политически абсолютно на другом полюсе стоят, чем Борис.

Это иллюстрирует степень раскола и в обществе, и в политическом истеблишменте, и в парламенте, и даже в семье Бориса Джонсона.

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— Терезу Мэй много раз отправляли в отставку, только сейчас она ушла. Не случится ли так, что еще выхода Великобритании из Евросоюза Бориса Джонсона в силу каких-то причин ждет такое же будущее? Тем более он крайне непредсказуемый политик и многих раздражает.

— Все может быть. Я еще раз повторю мысль баронессы Смит о том, что британский корабль вошел в совершенно неизвестные воды и идет по неизвестному маршруту. Все может случиться. Но очевидным, вероятным сценарием это не кажется. Сейчас есть энтузиазм, оптимизм, по крайней мере, в правящей партии. Тем более, Борис Джонсон — не глупый человек и понимает, насколько сложно будет сейчас объединить страну, какая это труднейшая задача.