«Яблоко» выдвинет правозащитника на довыборы в думу Барнаула

Алтайское отделение «Яблока» выдвинет сотрудника краевой правозащитной организации «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив» Андрея Ткаченко на дополнительные выборы депутата гордуму Барнаула. Соответствующее решение принято на конференции регионального отделения партии.

Довыборы депутата гордуму Барнаула по округу №2 пройдут в сентябре 2019 года. Этот депутатский мандат до апреля принадлежал единороссу Марату Жумадилову, которого ранее прокуратура уличила в нарушениях при заполнении декларации о доходах. По версии краевого отделения «Единой России», депутат-одномандатник отказался от мандата из-за переезда в Москву, где проживает и работает последнее время.

Ранее избирком Барнаула принял документы о выдвижении шести кандидатов в депутаты гордумы: президента Федерации дзюдо Алтайского края Ивана Нифонтова («Единая Россия»), лидера отделения Партии роста Андрея Крылова, бизнесмена-строителя Евгения Горлова (Партия малого бизнеса России), представителя ЛДПР Петра Кайдаша, а также самовыдвиженцев-предпринимателей Павла Пикуля и Сергея Крысанова.

Илья Галагуз