Расходная часть бюджета Петербурга исполнена на 44%

Расходная часть бюджета Петербурга исполнена только на 44,4%. Об этом заявил глава комитета по финансам Смольного Алексей Корабельников на заседании городского правительства.

По его словам, проблемы с освоением средств возникли с исполнением Адресной инвестиционной программы. Средства, заложенные на АИП, потрачены лишь на 27,5%. За шесть месяцев 2019 года в горбюджет поступили 304 миллиарда руб. доходов, больше всего от этой суммы составили налоги на доходы физических лиц – 41,6%, 33,4% поступило от налогов на прибыль. Расходы бюджета исполнены на 27%.

Напомним, что плановые доходы городской казны составляют 591,8 млрд руб., расходы — 643,8 млрд. руб. Объем АИП — 88,3 млрд руб.