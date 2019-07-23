Казанский завод синтетического каучука признан банкротом

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) с задолженностью перед кредиторами в размере 5,3 млрд руб. признано несостоятельным. Такое решение принял Арбитражный суд Татарстана, сообщает «Реальное время» из зала суда.

Суд ввел на шесть месяцев ввел конкурсное производство на КЗСК. Конкурсным управляющим назначена Ольга Рушицкая, которая ранее занимала должность внешнего управляющего завода.

В ходе заседания суда представитель Минпромторга России представил заключение о необходимости продолжить деятельность ОАО «Казанский завод синтетического каучука» в случае введения конкурсного производства.

Напомним, в 2014 году на КЗСК началось строительство завода кремний органики «Силикон» с инвестициями 9,8 млрд руб., из которых 7,8 млрд руб планировалось привлечь за счет кредитов Внешэкономбанка. В 2016 году госкорпорация приостановила финансирование. В августе 2018 года было введено внешнее управление. Большую часть требований — 3,7 млрд руб. — предприятие должно Внешэкономбанку,

Финансовые трудности завода начались после банкротства и отзыва лицензии в 2017 году у банка «Спурт», аффилированного с КЗСК.

“Ъ-Казань”