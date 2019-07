Путь к мировому IT-эксперту

В наше время бурно развивается направление IT. На рынке вакансий наблюдается большой спрос на специалистов в этой сфере, особенно уровня экспертов. Сегодня мы поговорим с Иваном Семеновым — экспертом международного уровня с набором актуальных сертификатов, таких как JNCIE-SP, JNCIE-DC, RHCE, Red Hat Ansible Automation и Red Hat OpenShift. Иван успел поработать в таких крупных компаниях как МТС, Home Credit and Finance Bank, ѕеrvеrѕсо и расскажет нам о своем пути и опыте в мире IT, который может быть полезен начинающим специалистам.

— С чего начался ваш путь в мир IT?

— Мой путь, наверное, был определен еще с детства. Моя мама была программистом, отец — инженером связи. Меня всегда интересовали компьютеры. С программированием я познакомился в школе на уроках информатики и очень увлекся этим. После окончания школы поступил в университет на специальность «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети» и параллельно устроился работать инженером техподдержки в довольно крупную российскую IT компанию — Farpost, где набирался опыта в системном администрировании Unix систем.

— В какой момент возникла идея пойти по пути сертификации?

— Нам в Farpost предлагали бесплатно сдать начальный экзамен по сетям — CCNA, а я как раз хотел узнать эту сферу лучше и сразу принял решение готовиться к аттестации. Уже с первых дней подготовки понял, насколько это эффективно, когда ты изучаешь большой объем информации в структурированном виде и с определенной целью. Экзамен в итоге я сдал на максимальный балл и был очень доволен процессом и результатом. Этот экзамен, пожалуй, определил мое дальнейшее направление в сторону сетей.

— Помогала ли вам сертификация в поиске новой работы и повлияла ли на доходы?

— Да, конечно. Я получил свой первый сертификат CCNA еще будучи студентом, и благодаря моим достижениям в области сертификации, подкрепленным реальными знаниями, я смог устроиться в компанию МТС — это крупнейший мобильный оператор России, а подобные компании обычно отказывают студентам.

— У вас сейчас несколько экспертных сертификатов, как вам это удалось?

— Я мечтал получить экспертный сертификат еще с момента сдачи своего первого экзамена CCNA, и тогда мне это казалось чем-то совсем недосягаемым, доступным только для сверхлюдей. Но время шло, я набирался опыта и спустя довольно много лет решил продолжить свой путь к сертификации компании Juniper. Начал с экзаменов начального уровня и, подойдя к экспертному, понял, что это вполне реально. Так я задался целью получить сертификат JNCIE-SP — это эксперт в области решений для сервис-провайдеров от компании Juniper. Я потратил около трех месяцев на подготовку, упорно занимаясь по несколько часов в день, и в итоге сдал экзамен в Амстердаме. Отдохнув полгода, я решил получить следующий сертификат и выбрал экзамен JNCIE-DC — эксперт в области сетей дата-центров. Знания, полученные при подготовке, были очень актуальны для моей компании ѕеrvеrѕсо, так как мы начинали строить сети дата-центров на технологиях нового поколения, таких как EVPN и VXLAN. Подготовка к этому экзамену у меня заняла уже меньше времени — около двух месяцев, и я его успешно сдал в Пекине, став обладателем двух экспертных сертификатов от компании Juniper.

— Как много в мире специалистов такого уровня, как вы?

— Очень мало, т. к. сертификация от Juniper считается одной из самых сложных, и процент успешной сдачи очень низок. Например, со мной в Амстердаме сдавал экзамен один немец, у которого это была уже пятая попытка. Владельцев сертификата JNCIE-SP чуть меньше трёх тысяч, а JNCIE-DC — чуть больше 200 человек, соответственно, можно прикинуть, сколько человек владеет сразу двумя сертификатами. Думаю, их меньше ста во всем мире.

— А насколько затратно сдавать экзамены на сертификаты?

— Это очень хороший и правильный вопрос. Для примера возьмем сертификаты от Juniper. Чтобы получить право сдавать экзамен на эксперта, необходимо сдать сначала сертификаты уровней associate, specialist и professional, их стоимость 200$, 300$ и 400$ соответственно. Эти экзамены проходят в виде теста, и их можно сдать во многих городах по всей России. Стоимость экспертного экзамена уже 1600$, плюс надо прибавить сюда цену поездки за границу, например в Амстердам, так как в России экзамены такого уровня не принимают. Итоговую стоимость можете посчитать сами.

— Почему вы, с таким большим опытом в сетях, сейчас решили развиваться в сторону автоматизации и DevOps?

— IT индустрия очень быстро развивается, меняются технологии, а главное, подходы. Спрос на сетевых инженеров сейчас сильно падает, сети автоматизируются и упрощаются, потому что часть их функционала ложится на приложения. Бытует мнение, что сетевые инженеры скоро будут никому не нужны. В то же время сейчас очень бурно развивается направление контейнеризации и автоматизации: приложения переезжают в контейнеры, надо всей этой инфраструктурой управлять и автоматизировать. Мне это направление очень интересно, я вижу за ним ближайшее будущее, поэтому активно развиваюсь в технологиях RedHat, таких как OpenShift и Ansible, к концу года планирую сдать RHCA — архитектора решений Red Hat.

— Вы реализовали уникальный в то время для России проект по оптимизации трафика региональных сетей. Пожалуйста, расскажите о нем подробнее.

— Я был сотрудником компании МТС, крупнейшего мобильного оператора России и стран СНГ. У компании была довольно большая региональная сеть, поверх которой работало много приложений, таких как биллинг, корпоративная почта и другие важные сервисы, критичные к качеству связи. Во многих отдаленных регионах качество каналов связи оставляло желать лучшего, хотя в некоторых случаях это была спутниковая связь. И я внедрил уникальный для России проект по оптимизации и сжатию трафика на базе решения от Cisco WAAS. Результаты были потрясающие, количество трафика уменьшилось до 20% от первоначального, а скорость работы приложений значительно увеличилась, что сэкономило компании большие средства на модернизацию каналов.

— В каких еще интересных проектах вы принимали участие, работая в МТС?

— Для меня был очень интересен проект по строительству сети широкополосного доступа в интернет, проще говоря — проводной домашний интернет. Я выступал в роли архитектора сети, а, поскольку это было совершенно новое направление для компании, то у меня была полная свобода действий. В результате мы успешно построили сеть во Владивостоке, а потом еще в трех городах Приморского края; и тысячи довольных абонентов получили интернет в свои квартиры и дома.

— С чего началась ваша работа в области автоматизации, какие были проекты?

— Свой путь в автоматизацию я начал, работая в одном из крупнейших банков Европы — Home and Finance Credit Bank. В то время про автоматизацию еще почти не говорили, и простые инженеры выполняли большое количество рутинных операций вручную. А я немного перфекционист, и если вижу, что какие-то однотипные действия приходится делать сто раз вручную, то лучше потрачу время и автоматизирую процесс. Так, сперва я автоматизировал раскатывание изменений конфигурации на сетевое оборудование региональной сети, а потом разработал и реализовал систему автоматической настройки и управления телефонными аппаратами в контакт центре на 300 человек, используя такие технологии как Python и Django.

— Вы сейчас живете и работаете на Кипре. Расскажите, как вы туда попали, и пару слов о самой стране.

— Да, прошло уже полгода с того момента, как я уехал из России и живу на Кипре. Меня туда релоцировали внутри компании из Владивостока в головной офис. Я давно хотел попробовать поработать за пределами родины, поэтому был очень рад такому предложению. Сейчас я на Кипре самый сертифицированный сетевой эксперт. Кипр — довольно своеобразная страна, многие тут хотят жить и работать из-за теплого климата, но здесь очень плохо развита социальная и городская инфраструктура, низкое качество и ассортимент услуг, почти отсутствует общественный транспорт. Но это настоящий рай для любителей природы и активного отдыха.

— Сейчас вы работаете в одной из крупнейших хостинг-компаний в мире — ѕеrvеrѕсо. Что можете сказать об этом опыте?

— Компания ѕеrvеrѕсо — один из лидеров на рынке хостинга железных серверов, присутствует во множестве дата-центров по всему миру, объединенных в глобальную приватную сеть. Я получаю колоссальный опыт, работая в ней, и многому учусь. Из проектов, реализованных мной, хочется отметить автоматизированную систему сбора и визуализации метрик со всего сетевого оборудования с использованием современных технологий (influxdb, grafana и ansible). Проект помогает инженерам быстрее находить и локализовать проблемы в сети, что в итоге положительно влияет на ее доступность. Также я уже давно активно занимаюсь менторством и обучением новых сотрудников, приходящих в компанию, что одновременно помогает оттачивать и доводить до идеала свои навыки.

— На ваш взгляд, на какие технологии стоит обратить внимание, в каких областях нужно прокачаться тем, кто только начинает развиваться в сфере системного администрирования?

— Как я уже сказал, сейчас наблюдается тренд на автоматизацию, технологии DevOps и контейнеризацию приложений. Если еще пару лет назад все разворачивали свои сервисы на виртуальных машинах, то сегодня идёт переход на контейнеры и такие платформы как OpenShift и Kubernetes. Так что я бы рекомендовал молодым специалистам расти в сторону DevOps и никогда не переставать учиться и развиваться.