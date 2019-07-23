На Кубани начальника отделения Росгвардии приговорили к году колонии за мошенничество

Суд приговорил к 1 году колонии общего режима начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по Усть-Лабинскому, Тбилисскому и Кореновскому районам ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Сергея Помигуева. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Помимо реального срока наказания, гвардеец должен будет уплатить штраф в размере 15 тыс. руб.

Как сообщили в СУ СКР по краю, следствием и судом было установлено, что в апреле 2018 года для получения лицензии на оружие ограниченного поражения в лицензионно-разрешительное отделение пришли двое мужчин. Помигуев якобы сообщил им ложные сведения о необходимости для получения данного разрешения проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков обращения с ним. За подготовку таких актов мужчинам необходимо было передать ему 12 тыс. руб. Мужчины передали деньги.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых