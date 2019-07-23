Гэн Липин уходит с поста генконсула КНР в Екатеринбурге

Гэн Липин уходит с поста генерального консула Китайской Народной Республики (КНР) в Екатеринбурге. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора Евгения Куйвашева с госпожой Липин. Глава региона поблагодарил генерального консула за «большой вклад в развитие сотрудничества КНР и Свердловской области», сообщили в департаменте информполитики.

«Мне было очень комфортно и интересно работать здесь. У меня были прекрасные коллеги. Я глубоко убеждена в том, что совместные проекты принесли нашим странам пользу и открыли новые перспективы, в том числе и в сфере создания «Умного региона». Где бы я теперь ни работала, я всегда буду верным сторонником и другом Свердловской области»,— сообщила Гэн Липин.

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. Госпожа Липин работала в Екатеринбурге с ноября 2016 года. Кто станет новым консулом пока неизвестно.

Анна Новикова