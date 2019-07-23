В пермских автобусах проверят работу кондиционеров

Контрольно-ревизорская служба департамента дорог и транспорта администрации Перми внепланово проверит соблюдение температурного режима в новых автобусах, приобретенных для пилотного проекта. Об этом сообщается на сайте мэрии Перми.

На всех маршрутах пилотного проекта, на которых работают новые, оснащенные климатическими системами автобусы, контролерами будет проверена работоспособность оборудования и факт его включения при соблюдении необходимых условий. В салон сотрудники будут заходить без предупреждения.

В случае нарушения требований кондиционирования салона сотрудники департамента будут требовать устранить замечания прямо на месте. В случае обнаружения неисправности установленного оборудования на перевозчика будут наложены штрафные санкции. Кондиционеры в салоне автобуса включаются при температуре воздуха в салоне +25 градусов и выше и температуре воздуха на улице от +20 градусов.

Напомним, что автобусы приобретены в рамках проекта новой транспортной модели, которая направлена на повышение качества обслуживания пассажиров. Одним из требований к новым автобусам являлось наличие систем кондиционирования.