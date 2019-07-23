В Мордовии возбудили дело о неправомерном расходовании 1 млрд рублей из бюджета

Следственное управление СК РФ по республике Мордовии возбудило уголовное дело по факту неправомерного расходования более 1 млрд руб. бюджетных средств. Проверяются действия должностных лиц, связанные с выдачей ООО «Корпорация развития республики Мордовии» (учреждено правительством республики) займов коммерческим компаниям, проводятся обыски и оперативно-розыскные мероприятия.

Пока задержанных нет, стало известно “Ъ-Приволжье”. Дело возбуждено и расследуется по ч.2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Оно не связано с работой следственной группы Генпрокуратуры РФ в Саранске.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Корпорация развития республики Мордовии» зарегистрировано в Саранске в 2013 году. Уставный капитал превышает 12,7 млрд руб. Основной является деятельность по предоставлению займов промышленности. Гендиректором является Михаил Амутнов. 82,31% долей компании принадлежат республиканскому фонду имущества, 17,69% – Госкомимуществу Мордовии. По итогам 2017 года при выручке в 43,5 млн руб. убыток компании превысил 14 млн руб.

Анастасия Еремина