Человечество одолжило у будущего 155 дней А отдельно взятая Россия в этом году — 249 дней

День, когда население Земли начинает расходовать ресурсы планеты «в кредит», приходится в этом году на 29 июля. В прошлый раз эта дата выпала на 1 августа, а это значит, что в 2019 году люди «задолжали» планете и будущим поколениям 155 дней. С учетом потребления последнего года человечеству нужно 1,74 планеты для «безубыточного» существования.

Чтобы определить День экологического долга, специалисты Глобальной сети экологического следа соотносят скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться и поглощать выбросы СО2.

Дата 29 июля — усредненный показатель Дня экологического долга по всей планете. У каждой страны свой резерв биоемкости, а стиль и манера потребления ресурсов очень различаются. Поэтому отдельно считаются и национальные даты: в странах, где День экологического долга наступает в начале года, потребляется много природных ресурсов при относительно низкой их способности к самовосстановлению. Если День экологического долга приходится на конец года, это означает более рациональное потребление.

Больше всех «задолжали» планете жители Катара, для которых День экологического долга наступил 11 февраля, а самый небольшой долг перед планетой у Индонезии, где дата выпадает на 18 декабря.

Российский день экологического долга в этом году пришелся на 26 апреля.

«Экологический след России близок к экологическому следу Норвегии и Германии, и если бы все жители Земли потребляли столько же, сколько россияне, то нам понадобилось бы уже три планеты,— рассказывает Михаил Бабенко, директор программы “Зеленая экономика” WWF России,— но, к сожалению, потребление россиянина и норвежца совершенно разное, и главная проблема в том, что при гораздо более низком уровне доходов россиян наша экономика чудовищно расточительно относится к ресурсам — энергии, воде, земле, воздуху. Наша экономика в четыре раза более энергозатратна, чем в США или ЕС, и даже на 20–30% затратнее стран БРИКС».

Сами россияне могут сделать свой небольшой, но очень важный вклад в снижение экологического следа, пересмотрев свои потребительские привычки, уверен Михаил Бабенко: не тратить попусту электричество и воду, не брать пакеты в магазинах, пользоваться общественным транспортом, внимательно относиться к покупкам, чтобы не выбрасывать еду, искать на полках продукты, которые не наносят урон экосистемам.

С каждым годом Всемирный день экологического долга наступает все раньше. Перерасход человечеством ресурсов планеты ведет к деградации окружающей среды, результатом чего становятся опустынивание, снижение биоразнообразия, истощение плодородного слоя почв и т. д.

Полина Шкивидорова