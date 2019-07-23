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Власти Краснодара увеличат пропускную способность улицы Красных Партизан

С 1 августа по улице Красных Партизан в районе МНТК «Микрохирургия глаза» введут новый режим работы пешеходного светофора. Как рассказали в мэрии, для этого посреди улицы построят «островок безопасности», а переходить проезжую часть пешеходам нужно будет в два этапа.

Сделано это, по словам представителей мэрии, для того, чтобы увеличить пропускную способность для автотранспорта на участке въезда и выезда из города со стороны Западного обхода. По расчетам экспертов, новый режим позволит в течение часа увеличить пропускную способность на 350 автомобиля в оба направления.

Сейчас светофор горит зеленым светом 26 секунд для пешеходов и 88 секунд – для водителей. Новый формат предполагает 15 секунд для пешеходов и 99 секунд — для автомобилистов.

Василий Хитрых


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