Следователи проводят проверку по факту крушения вертолета в Адыгее

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту крушения вертолета МИ-2 в Адыгее, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, сегодня около 11 часов дня в районе аула Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея потерпел крушение вертолет МИ-2, проводивший авиационно-химические. Пилота с травмами доставили в Энемскую районную больницу.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают и устанавливают обстоятельства происшествия.

Дарья Голякова