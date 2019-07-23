Челябинское УФАС запретило сети комиссионных магазинов называться ломбардами

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области выдало сети комиссионных магазинов «Победа» предупреждения о прекращении «недобросовестных конкурентных действий». Поводом для этого стала жалоба ООО «Фианит-Ломбард», сообщают в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Предприниматели, владеющие комиссионными магазинами «Победа» в Челябинске (восемь точек в городе), использовали в оформлении входной группы надпись «по-новому ломбард». Между тем, как отмечают в УФАС, размещение такой информации содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции, поскольку услуги комиссионных магазинов и ломбардов различны.

УФАС предупредило предпринимателей о необходимости до 20 августа удалить надписи со словом «ломбард» с входных групп, в противном случае ведомство возбудит антимонопольные дела.