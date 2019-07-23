На капитана затопленного в Темрюке буксира «Прибой» завели уголовное дело

Южное СУТ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 64-летнего капитана буксира-толкача «Прибой». Он обвиняется в затоплении морского судна в порту Темрюк (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, 17 января 2019 года около 5 часов утра капитан «Прибоя» в нарушение правил безопасности движения допустил воздействие кормовой части баржи, находящейся в непредусмотренном жестком сцеплении с буксиром-толкачом, на его носовую часть. Это, по версии следствия, привело к затоплению «Прибоя».

ОАО «Донречфлот» причинен крупный ущерб на сумму около 10,2 млн руб.

Василий Хитрых