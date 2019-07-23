Кандидат в муниципалы не может получить решение об отказе в регистрации и обжаловать его в суде

Кандидат в муниципальные депутаты в ИКМО «Новоизмайловское» от партии «Коммунисты России» Александр Чеботарев не может получить копию отказа в регистрации, так как представители комиссии ему ее не выдают. Он намерен обжаловать решение, однако без копии суд иск не примет.

Как сообщил второй секретарь петербургского комитета партии Александр Рахманин, попытки получить копию отказа длятся уже два дня. В пресс-службе партии “Ъ-СПб” рассказали, что решение по кандидату было принято 21 июля, а на следующий день соответствующий документ был отправлен господину Чеботареву на домашний адрес «Почтой России».

«Пройдет дней пять перед тем, как он его получит. Срок для обжалования решения сильно сокращается, а он составляет всего десять дней. Мы даже не знаем, на основании чего ему отказали, так как решения нет. Зная его пакет документов, который мы помогали ему собрать, решение на 90% незаконное. Вопрос о выдаче новой копии поднимался также вчера, но в комиссии нам сказали, что секретаря и председателя нет, а только они могут копии заверить. Нам даже не дали текст решения прочитать, потому что он лежит в сейфе у председателя»,— пояснил лидер петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

Александр Чеботарев написал обращение в ИКМО с просьбой выдать ему копию решения об отказе на руки, на что ему сказали, что рассматривать его будут в течение 30 дней. Между тем, согласно 67 ФЗ решение должно быть выдано в течение суток, подчеркнул господин Малинкович.

“Ъ-СПб” попытался выяснить в ИКМО «Новоизмайловское» причину задержки, на что корреспонденту предложили приехать в избирательную комиссию лично, поскольку «к сожалению, телефона у них нет».

В партии «Коммунисты России» заявили, что если ИКМО «Новоизмайловское» не начнет соблюдать законодательство, то партия потребует ее расформировать.

Олег Дилимбетов