Совфед освободил Владимира Малиновского от должности заместителя генпрокурора

Совет Федерации освободил от должности заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского из-за его с выхода на пенсию за выслугу лет, пишет ТАСС. По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, господин Малиновский займет должность советника генерального прокурора РФ в связи с тем, что по состоянию здоровья ему необходима «меньшая служебная нагрузка».

Владимиру Малиновскому 67 лет. В 1976 году окончил Воронежский государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «Правоведение».Долгое время господин Малиновский курировал Центральный федеральный округ, в последнее время — Сибирский федеральный округ. Заместителем генерального прокурора назначен в 2006 году. С сентября по декабрь 2018 года курировал подразделения надзорного ведомства в УрФО. Неоднократно поощрялся за укрепление законности и правопорядка, награжден государственными и ведомственными наградами.

Яна Рустамова