Иркутск пошел по столичному сценарию

Движение «Голос» заявило о массовых нарушениях избирательных прав граждан при регистрации кандидатов в депутаты думы города Иркутска, выборы которых должны состояться 8 сентября. По данным организации, в участии в выборах уже отказано 21 кандидату-самовыдвиженцу, и во всех случаях речь идет о признании недостоверными подписей избирателей. Таким образом, Иркутск оказался в схожей с Москвой и Санкт-Петербургом ситуации, где кандидатам также в массовом порядке отказывают в участии в выборах. «Голос» призвал ЦИК и избирательную комиссию Иркутской области обратить внимание на выборы в гордуму Иркутска.

«Голос» распространил заявление о массовых отказах кандидатам-самовыдвиженцам в регистрации на выборах в иркутскую гордуму, которые назначены на 8 сентября. По данным организации, отказ получил 21 претендент на кресло в местном парламенте. При этом, утверждает «Голос», избирательная комиссия города Иркутска опубликовала решения ОИКов лишь по четырем кандидатам. Этап регистрации кандидатов-самовыдвиженцев продлится до 24 июля, и в «Голосе» не исключают, что «отказников» будет больше. «Выборы депутатов думы города Иркутска объединили в себе худшие черты текущих выборов в Москве и Санкт-Петербурге: использование технологии отказа в регистрации неугодным кандидатам по подписям и самоуправство муниципальных избирательных комиссий»,— говорится в заявлении организации. В нем отмечается, что отказы кандидатам часто необоснованны. В качестве наиболее абсурдной приводится ситуация с отказом в регистрации кандидату по одномандатному избирательному округу №17 Марине Ершовой. Комиссия проверила весь представленный ею пакет подписей избирателей и не выявила ни одного нарушения. Однако 16 июля она признала все подписи недействительными, так как в справке с места работы госпожи Ершовой было указано ООО «Эксперт 01», а в подписных листах — общество с ограниченной ответственностью «Эксперт 01». Комиссия сочла эти названия «неравнозначными».

Кандидату по округу №10 Дмитрию Ружникову избирательная комиссия 30 июня отказала в регистрации, так как в его подписных листах было указано, что он является действующим депутатом. «Указание таких сведений не предусмотрено формой подписного листа и при этом влияет на волеизъявление избирателей, которые знакомятся с информацией о кандидате»,— постановила комиссия. Господин Ружников обжаловал решение в суде и выиграл, но решил выдвинуться снова от партии «Гражданская платформа», которая имеет право не собирать подписи избирателей в Иркутске. У самовыдвиженцев Сергея Беспалова (округ №28), Игоря Демешко (№34) и Александра Квасова (№15) недостоверными подписи признавались по итогам осмотра графолога. Все трое в результате тоже выдвинулись от партий. В двух случаях на округе №5 — кандидатам Кристине Глуховой и Николаю Покитко — прямо на заседании комиссии объявлялись недействительными дополнительные подписи, хотя закон Иркутской области «О муниципальных выборах» обязывает комиссии протокол рабочей группы по проверке подписей вручить кандидату заранее, чтобы тот смог подготовить обоснованные возражения.

Организацией выборов депутатов иркутской думы занимается муниципальная избирательная комиссия города Иркутска. В комиссии „Ъ“ сообщили, что заявление «Голоса» получили. «Оно будет рассмотрено в установленном порядке, и дан ответ»,— сказали „Ъ“. В избиркоме также сообщили, что все решения окружных избирательных комиссий публикуются на сайте городской администрации, однако законодатель не устанавливает сроков их публикации. «На сайте есть заявления об отказе в регистрации кандидатов, и их гораздо больше, чем четыре. В целом решений очень много, постепенно мы выставим их все»,— пояснили „Ъ“ в комиссии.

«Мы хотим, чтобы Центральная избирательная комиссия и Избирательная комиссия Иркутской области обратили внимание на ситуацию. И мы надеемся, что ЦИК пересмотрит механизмы регистрации кандидатов»,— заявил „Ъ“ координатор «Голоса» в Иркутске Алексей Петров. Против муниципальных комиссий уже выступал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются: ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать систему, а иначе будут продолжаться безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе»,— заявил господин Беглов в ответ на жалобы по работе комиссий от кандидатов в муниципальные собрания городских районов. Его поддержал зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев, заявивший, что муниципальные избиркомы нужно реформировать. В Москве независимые оппозиционные кандидаты, которым было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписях избирателей, в субботу собрали митинг «За допуск на выборы» на проспекте Сахарова. В нем, по оценке некоммерческой организации «Белый счетчик», приняли участие более 22 тыс. человек.

Екатерина Еременко