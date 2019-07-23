Рождаемость в Петербурге снизилась на 3,8%.

В Петербурге снижается рождаемость. По итогам прошлого года данный показатель с городе снизился на 3,8%, по России снижение составило на 5,1%.

Как заявил сказал глава комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, на рождаемость оказывает влияние сокращение числа женщин активного репродуктивного возраста, падение реальных доходов отдельных категорий петербуржцев. По его словам, в Смольном рассчитывают остановить падение суммарного коэффициента рождаемости, сообщает «Интерфакс».

В качестве мер поддержки рождаемости городом подготовлены предложения, реализации которых планируется с января 2020 года. Среди них — социальная помощь малоимущим семьям, предоставление услуг няни женщинам, родившим одновременно двух и более детей, компенсации и денежные выплаты женщинам, родившим ребенка до 24 лет.

Добавим, что за 2018 год в Петербурге на свет появились 64,5 тыс. детей, в 2017 году — 67,1 тыс. новорожденных.