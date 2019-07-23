В Краснодаре семье погибшего бойца Росгвардии вручен орден Мужества

Первый заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Евгений Меркушин передал орден Мужества семье сотрудника вневедомственной охраны Антона Даурского, погибшего в Краснодаре при несении службы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Нападение на патруль Росгвардии произошло 29 ноября 2018 года в Краснодаре, к сотрудникам управления Юрию Джадану и Антону Даурскому на улице подошел неизвестный мужчина и открыл по ним стрельбу из пистолета. Росгвардейцы получили ранения, но ответным огнем ликвидировали нападавшего, не допустив жертв среди гражданского населения. Юрий Джадан с ранением предплечья был доставлен в больницу, сейчас он продолжает лечение. Его напарник, младший сержант полиции Антон Даурский, был тяжело ранен в голову и вскоре скончался.

Первый заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Евгений Меркушин, вручая государственную награду матери погибшего, отметил, что Антон Даурский до конца выполнил свой долг, несмотря на смертельную опасность. «Защищая сограждан, он отдал самое дорогое – свою жизнь. Сотрудники ведомства всегда будут оказывать вам поддержку», – подчеркнул генерал-майор Евгений Меркушин.

Анна Перова, Краснодар