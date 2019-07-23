Нашлось применение объектам, построенным к ЧМ-2018 Международный спортивный форум пройдет в Нижнем Новгороде.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О проведении Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде в этом году. Напомним, губернатор Глеб Никитин 18 июня принял участие в совещании по вопросам проведения мероприятия.

Форум пройдет при использовании объектов, построенных к Чемпионату мира по футболу, а его центром станет Стрелка. Мероприятие планирует посетить президент России Владимир Путин.

Впервые форум «Россия — спортивная держава» прошел 10 лет назад в Казани, потом аналогичные мероприятия прошли в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Ульяновске и других городах России.