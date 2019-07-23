Глава Seat ожидает сложности при переходе на электромобили

Мировая автомобильная промышленность столкнется со сложностями при начале массового выпуска электромобилей, уверен глава Seat Лука ди Мео, сообщает Autocar.

«Переход на электромобили станет серьезным испытанием для автомобильной промышленности. Следующие два-три года будут непростыми и только потом автопром вновь сможет расцвести, — пояснил господин ди Мео. — Зато следующие десять лет, вероятно, станут невероятно фантастическими для всей отрасли».

Напомним, компания Seat показала свой первый электромобиль el-Born в марте 2019 года на автосалоне в Женеве.