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Фото: Андрей Абрамов

Фейерверки вместо звезд

Нижегородская мэрия изменила концепцию Дня города.

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В текущем году праздничные мероприятия, посвященные Дню города, будут в парках, а не на центральных площадях районов, как это было раньше.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что в этом году на День города будет устроен фестиваль фейерверков, который состоится вместо праздничного концерта с участием эстрадных звезд, какие практиковались раньше.

Расходы на празднование Дня города в 2019 году запланированы на уровне 10 млн рублей.

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