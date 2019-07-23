Фейерверки вместо звезд

В текущем году праздничные мероприятия, посвященные Дню города, будут в парках, а не на центральных площадях районов, как это было раньше.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что в этом году на День города будет устроен фестиваль фейерверков, который состоится вместо праздничного концерта с участием эстрадных звезд, какие практиковались раньше.

Расходы на празднование Дня города в 2019 году запланированы на уровне 10 млн рублей.