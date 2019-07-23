Звезды хоккея в компании Романа Ротенберга посетят Пермь

Пермь планируют посетить известные российские советские хоккеисты: двукратные олимпийские чемпионы и чемпионы мира Игорь Ларионов, Сергей Макаров и Александр Якушев. Они станут почетными гостями молодежного Еврохоккейтура. Соревнования состоятся с 23 по 25 августа на льду УДС «Молот».

Турнир четырех наций — традиционное соревнование, в котором принимают участие молодежные сборные (игроки до 20 лет) сильнейших хоккейных стран Европы: России, Швеции, Финляндии и Чехии. Каждая из команд поочередно принимает этапы данного турнира. В этом году Еврохоккейтур стартует с российского этапа. В Пермь на этот турнир прибудет также вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.