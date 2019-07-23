Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает об украшениях, созданных дизайнером Сюзанной Сиз, которая была дружна с Уорхолом, Баския, Кунсом и Шнабелем.

Многие ювелирные дизайнеры рассказывают о своей связи с миром искусства, о том, что вдохновляются великими произведениями или посвящают свои коллекции знаменитым художникам. Но мало кто может похвастаться дружбой с Уорхолом, Баския, Кунсом и Шнабелем. А швейцарский дизайнер Сюзанн Сиз может, и когда она говорит, что умение сочетать материалы и цвета от них, ей веришь.

Более того, влияние современных художников на Suzanne Syz Art Jewels очевидно. Крупные алюминиевые блестящие конструкции серег — будто продолжение скульптур Кунса, а поп-арт сюжеты, очевидно, от Уорхола. Среди бестселлеров Сиз — серьги в виде спасательных кругов и запонки в виде пилюль. Но все же специализация ее — не серийные вещи, а созданные в единственном экземпляре. Новые уникальные экземпляры она представила в июле в Париже.

Среди них — браслет и серьги из алюминия с бриллиантами, напоминающие смятые листы бумаги, и крупные серьги в виде насыщенно-синих вензелей с каплевидными кунцитами. А, кроме того, абсолютно поп-артовые асимметричные серьги с надписями вроде Sexy Bad. Рядом с ними в витрине — икона поп-арта — банки супа Cambell’s, в исполнении Сиз с бриллиантами и эмалью. Сделал бы кто-то другой такой оммаж Уорхолу, и можно было бы рассуждать, уместно ли, а ей как другу совершенно точно можно.

Кстати, если захотите посмотреть на творения Сиз живьем, то ищите ее не на профессиональных ювелирных, а на арт-выставках. В июне, например, она выставлялась на Art Basel в Швейцарии. В Art Basel в Майами участвовать она не будет.

Как объясняют представители компании, дело не в отсутствии желания показать себя в Майами, а в том, что для Art Basel нужен уникальный арт-проект (Сюз каждый год делает новый партнерский проект с современным художником), но показать его больше чем на одном Art Basel нельзя по правилам, а сделать два или три в один год для независимой женевской компании — задача непосильная.