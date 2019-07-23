Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает об острове Кюросао, который славится природой, своей кухней и целебными травами.

Карибы сегодня, остров Кюрасао. Когда капитан Алонсо де Охеда, открывший остров, побывал здесь впервые, он вынужден был оставить на берегу часть безнадежно больных цингой матросов. Они были обречены. Но вновь пристав к острову через несколько лет, Охеда не только не нашел их могил, но и встретил всех бодрыми и здоровыми. Оказалось, что на острове полно целительных трав и растений…

Интересно, что первая часть названия Кюрасао — Кюра — переводится как «исцеляющий». Еще один важный момент — остров находится ниже зоны тайфунов, которыми славятся Карибские острова. Он абсолютно безопасен. Хотя когда-то здесь бушевали нешуточные пиратские страсти, процветала работорговля. Кюрасао был испанским, потом отошел голландцам.

Конечно, этот остров — одна из карибских жемчужин. Пляжи, горы, гроты, пещеры, парки, дельфинарий... Трогательная голландская архитектура в тропиках. Потрясающий дайвинг, проверено на себе. Акулы, скаты, мурены, затонувшие корабли… И неповторимая местная кухня, опять же, дань голландским традициям — сыры, малосольная рыба, старинные европейские блюда. И кухонное буйство местных фантазий. Вкуснейшие «пастешис» — пирожки с начинкой из мяса, креветок, рыбы и специй, рыбный или мясной суп «Сопи-ками-писка» с бананами, супы «Хоби-дучи» из кактуса со свининой, рыбой или морепродуктами, запеченная с овощами ягнятина или козлятина «Кабрито-стоба», тушеные с папайей свиные хвосты… Все это нужно правильно запить, глядя с террасы ресторана на морские просторы.

Именно здесь варят легендарный местный ликер «Кюрасао» из высушенной на солнце кожуры валенсийского апельсина и смеси специй. Ну как-то вот так…