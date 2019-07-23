«Lego привезла в Москву полноразмерную модель гиперкара Bugatti Chiron»

Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает, как инженеры Lego создали модель Bugatti Chiron, которая способна развивать скорость до 20 км/ч.

1 млн деталей, 5 л.с. — компания Lego привезла в Москву реалистичную модель гиперкара Bugatti Chiron. Экспонат уникален сразу по нескольким причинам. Масштаб автомобиля один к одному; машина способна передвигаться и даже прошла испытание на той же трассе, что и оригинал; в изготовлении использовались только детали Lego серии Technic.

При этом даже на картинке заметно, что ремни безопасности и колеса были заимствованы у настоящего Bugatti Chiron. Но разработчики этого и не скрывают, говорят, что безопасность и подвижность проекта вынудили прийти к таким решениям.

Добиться натурального размера и сходства было сложно. Недостаточно смоделировать количество и расположение деталей для получения пластикового автомобиля, который будет внешне близок к реальному гиперкару. Одна из задач конструкторов — обеспечить цельность и жесткость конструкции, ведь на ней планировалось перемещаться.

А принципиальный подход при разработке модели Bugatti Chiron — отсутствие клея или других сторонних крепежей. Только элементы Lego. В этом плане пол, сиденья и крыша были особенно сложны. Образцы инженеры проверяли собственным весом.

От переднего багажника отказались вовсе — туда спрятали батареи для мотора. А ради облегчения конструкции пришлось расстаться и с идеей полного привода в пользу заднего. Итоговая масса пластикового автомобиля — 1,5 т.

Для обеспечения жесткости конструкторы разработали так называемую «ткань Lego», состоящую из новых деталей треугольной формы. Но и это было непросто. Масштаб проекта настолько велик, что стандартное компьютерное моделирование не справлялось. Пришлось по старинке чертить на бумаге и строить макеты, по ходу дорабатывая части машины.

Гиперкар существует в единственном экземпляре и имеет уникальный мотор, который разгоняет модель Bugatti Chiron до 20 км/ч. В Москве он выставляется с 23 июля в Парке Горького.