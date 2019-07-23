Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина приводит данные о том, в какую цену обойдутся апартаменты в разных районах Москвы.

За год спрос на апартаменты сократился почти на 40%. Доля этого типа недвижимости на рынке новостроек Москвы составила 22% от суммарной площади объектов. Аналитики компании Est-a-Tet подсчитали, что в продаже сейчас представлено более 9,5 тыс. лотов в 127 проектах. По сравнению с предыдущим кварталом объем предложения практически не изменился, а за год он вырос на 9% .

Основная доля предложения апартаментов относится к бизнес-классу (44,5%), в данном сегменте в реализации находится 304 тыс. кв. м. Доля комфорт-класса составляет 23%, то есть 160 тыс. кв. м.

Традиционно основной объем предложения апартаментов сосредоточен в Центральном округе столицы, здесь их 35%. На втором месте — север города с почти 30%. На третьем месте — северо-восток, где в реализации представлено 20% комплексов.

Средняя цена на апартаменты составила 375 тыс. руб./кв. м. По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом элитного предложения) она снизилась почти на 2%. За год повышение стоимости произошло во всех сегментах. За квартал положительную динамику показал только элит-класс, рост составил 2% и цена квадратного метра теперь превышает 1 млн руб.

Самая высокая цена, конечно, в центре — около 630 тыс. руб./кв. м. На севере и западе столицы показатели составляют 270 тыс. руб./кв. м и 257 тыс. руб./кв. м соответственно. Минимальное значение представлено на юго-востоке — 151 тыс. руб./кв. м.