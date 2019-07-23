На Ставрополье главу КФХ оштрафовали за захламление участка полиэтиленом

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому Краю возбудило дело об административном правонарушении в отношении главы КФХ «Исаева», сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.

В раницах СПК «Величаевское» сотрудники Россельхознадзора на участке площадью 5 га выявили захламление полиэтиленовой пленкой. Этот участок принадлежит на праве общей долевой собственности индивидуальному предпринимателю - главе КФХ «Исаева».

В отношении предпринимателя составили административный протокол по ч.2 ст.8.6. КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

Дарья Голякова