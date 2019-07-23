«Фотокарточки составляют значительную часть огромной выставки»

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич — о творческом пути Доры Маар, возлюбленной Пабло Пикассо, и выставке ее работ, которая пройдет в Париже и Лондоне.

В историю искусств Дора Маар (1907-1997 гг.) навсегда останется «плачущей женщиной», крайне непривлекательной, со злым выражением искаженного лица. Вопрос — Пабло Пикассо действительно так видел своих возлюбленных? И еще вопрос — если он так видел, зачем сближался с ними, такими некрасивыми?

Вернемся к Доре Маар, которая сменила в списке возлюбленных Пикассо Марию-Терез Вальтер. Обеих Пабло умудрился изобразить в рамках своего кубистического периода в середине-конце 1930-х годов с искаженными лицами и глазами буквально на затылке. Дора особо прославилась тем, что в 1937 году сумела заснять создание знаменитого полотна Пикассо «Герника». Она вообще очень увлекалась фотографией. Фотокарточки и составляют значительную часть огромной выставки Доры Маар, которая проходит до конца июля в Центре Помпиду (Бобура) в Париже.

О выставке пишет международный арт-блогер Юдит Бенаму-Юэ. В ее устах особенно солидно звучат слова о том, что эксперты Бобура успешно преодолевают мизогинистские, то есть женоненавистнические традиции кураторства и искусствознания вообще. Имеется в виду, что женщинам-художникам сейчас оказываются особые преференции в музеях мира. Но вот достойна ли Маар выставок в Париже и Лондоне, куда ее персональная экспозиция переедет, чтобы открыться в галерее Tate 20 ноября? Вопрос задаю не я, а Юдит.

Сначала Дора Маар была любовницей Жоржа Батая, философа левого толка. Тогда же, в конце 1920-х, она сблизилась с сюрреалистами и увлеклась коллажами. В 1936 году она сделала пару эффектных работ — 29 rue d’Astorg со странной фигурой в череде арок, уходящих в бесконечность, а также «Портрет Убю», изображающий существо из ночного кошмара, гибрид моллюска и овоща.

Примерно в это время она встретила в Caf des Deux Magots гениального художника Пикассо, которого Юдит забавно называет «womanizer» — от английского слова «женщина». Он подтолкнул Дору к тому, чтобы бросить фото и заняться живописью. Критик образно называет ее «слабым живописцем с прохладной кубистической продукцией». Так она и писала в стиле «прохладного кубизма» и сочиняла воспоминания о Пабло. Бенаму-Юэ подводит такой итог творческому наследию Доры Маар: «Она всегда будет ничем иным, как "плачущей женщиной"».