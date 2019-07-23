Начальник отдела противодействия коррупции полиции на Кубани подозревается в получении взятки

Лабинский межрайонный СО СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Лабинскому району по подозрению в получении взятки группой лиц и в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним по этой же статье, а также за посредничество о взяточничестве (п. п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) проходят старший оперуполномоченный этого же отдела, а также 33-х и 28-летние жители Лабинского района.

Как сообщает СУ СКР по краю, в мае 2019 года, по данным следствия, начальник районного отдела экономической безопасности вместе с подчиненным прибыли на территорию лесопилки, где осуществляли предпринимательскую деятельность двое местных жителей. Полицейские обнаружили машину с устройством для погрузки древесины, а также саму древесину без документов. В ходе проверки владелец авто не смог представить документы на груз.

Тогда якобы по разработанному полицейскими плану работники лесопилки сообщили владельцу груза недостоверную информацию о предстоящей передаче ими денежных средств за не привлечение их к уголовной ответственности. Начальник ОЭБиПК пообещал бизнесмену оказать содействие в сокрытии факта незаконной рубки леса и не привлечении его к уголовной ответственности за 250 тыс. руб.

О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. 20 мая 2019 года 33-летний местный житель в одном из магазинов Лабинска встретился с заявителем для зачисления через платежный терминал на банковскую карту нужной суммы. После этого дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативниками СБ МВД России.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в настоящее время назначено проведение служебной проверки в отношении полицейских. По решению начальника ОМВД по Лабинскому району сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Василий Хитрых