ЦК КПРФ предлагает Димитровграду нового главу

Во вторник Димитровград Ульяновской области приблизился к окончательному решению проблемы избрания главы города, без которого город живет уже более 9 месяцев из-за конфликта между гордумой (где 90% мест у КПРФ) и администрацией губернатора.

Поддерживаемый администрацией губернатора и.о. главы Димитровграда Алексей Гадальшин, выйдя из отпуска, в понедельник написал заявление об увольнении по собственному желанию, назначив вместо себя исполняющей обязанности главы заместителя мэра Людмилу Шишкину (была выдвинута на эту должность КПРФ).

В свою очередь Людмила Шишкина во вторник подписала распоряжение о назначении со среды исполняющим обязанности главы Димитровграда кандидата в члены ЦК КПРФ Богдана Павленко, до сего дня работавшего в должности руководителя администрации главы Республики Хакасия. Информацию о назначении господина Павленко разместила на официальном сайте во вторник пресс-служба ЦК КПРФ. Информацию о назначении подтвердил «Ъ» председатель гордумы Димитровграда Александр Ерышев.

В реготделении КПРФ отмечают, что «решение было принято на самом верху в ходе переговоров Геннадия Зюганова в администрации президента». Ранее для решения вопроса по поручению Геннадия Зюганова в Ульяновск прилетал его заместитель Юрий Афонин, который обсуждал пути выхода из политико-управленческого кризиса с губернатором Сергеем Морозовым, а также депутатами гордумы Димитровграда. Теперь, по словам господина Ерышева, гордума объявит новый конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Димитровграда, в котором и будет участвовать господин Павленко. В гордуме уверены, что теперь кризис власти преодолен, члены конкурсной комиссии более не будут пропускать заседания, и к концу августа у Димитровграда появится законно избранный глава.

Сергей Титов, Ульяновск